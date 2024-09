Influencers Nanam e Rahmon Dias passam por audiência de custódia

Ramhon Dias e José Roberto, mais conhecido como 'Nanam Premiações' - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os influenciadores digitais baianos presos pela 'Operação Falsas Promessas', passarão na manhã desta sexta-feira, 6, por audiência de custódia. A sessão está prevista para começar às 9h, no Fórum Criminal de Sussuarana.

>> Audiências de custódia liberam quase 70% dos presos em Salvador

A operação 'Falsas Promessas', deflagrada pela Polícia Civil, investiga uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas por meio de jogos de azar.



Leia mais:

>> Influencers presos em Salvador lavavam dinheiro para Comando Vermelho

>> Operação contra influencers: o que acontece com bens apreendidos?

Entre os influenciadores que passarão pela audiência, está José Roberto, mais conhecido como Nanam Premiações, um dos maiores nomes do mundo das rifas no estado, preso na manhã desta quinta-feira, 5. Nanam possui mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram.



Além de Nanam Premiações, o influenciador Rahmon Dias, também teve sua audiência marcada para esta sexta. No total, foram 14 pessoas presas em Salvador e interior do estado. Os presos na capital também incluem a esposa e o sobrinho de Nanam Premiações.