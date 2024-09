Influencers presos em Salvador lavavam dinheiro para Comando Vermelho

Ramhon Dias e José Roberto, mais conhecido como 'Nanam Premiações foram presos na manhã desta quinta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os influenciadores digitais presos na manhã desta quinta-feira, 5, durante a operação 'Falsas Promessas' usavam rifas e outros jogos de azar para lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas para uma das principais facções criminosas do país. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil durante entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 5.

Leia Mais:

>> Saiba quem são os Influencers presos em operação na Bahia

>> Ramhon Dias postou anúncio de sorteio pouco antes de ser preso

>> Joias e viagens de luxo: conheça o rifeiro influencer preso em Salvador

Segundo a diretora do DRACO, delegada Márcia Pereira, os dois influenciadores, Ramhon Dias e José Roberto, mais conhecido como 'Nanam Premiações' seriam os chefes do esquema. "Eles são as lideranças dessa organização criminosa. Eles são responsáveis por fazer a lavagem de dinheiro que é arrecadado pelo tráfico de drogas", detalha.



Apesar de não citar o nome da facção, apurações do Portal A TARDE, apontam para a ligação com o Comando Vermelho (CV). Um dos integrantes desta organização morreu também durante o curso da operação na manhã desta quinta. Sueliton de Almeira Coelho, apontado como responsável pelas logísticas das armas para a facção, foi baleado durante troca de tiros com as equipes de Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador. "Ele era uma das lideranças relacionadas ao CV e veio a óbito ao resistir a ordem de prisão", continuou a delegada.

A operação foi deflagrada após um ano de atividade de inteligência, investigações apontaram que o esquema ilícito movimentou mais de meio bilhão de reais.

"Nós conseguimos identificar um esquema de lavagem de dinheiro feita por uma quadrilha que não só traficava aqui na Bahia, mas também em outros estados, através dessas transações conseguimos identificar esse outro grupo que era responsável pela lavagem de dinheiro oriundo do tráfico desse outro grupo".

Leia também: Veja os 'carrões' apreendidos em ação que prendeu influencers em Salvador

A diretora-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, detalhou como o esquema das 'falsas promessas e lavagens de dinheiro acontecia. "A grande maioria dos prêmios era paga, só que o valor que provavelmente ele arrecadava era muito maior do que aquilo era mencionado. Eles faziam questão de pagar os prêmios até para ter a credibilidade das pessoas, mas mostra nas nossas investigações financeiras o enriquecimento enorme dessas pessoas. Então, pessoas que, em princípio, elas há um ano atrás, elas ganhavam uma renda de dois, três mil, elas movimentavam dez, cinquenta vezes mais esse valor em suas contas correntes.



Até o momento, são 15 presos só na Bahia.