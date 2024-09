"Voto do eleitor é surpreendente", diz Otto sobre eleições

Líder da sigla detalhou que ao todo no estado, o PSD possui 230 candidaturas de prefeitas e prefeitos e 74 vice-prefeitos - Foto: Lais Rocha | A TARDE

O senador Otto Alencar (PSD) comentou, na manhã desta sexta-feira, 6, sobre as expectativas do partido para as eleições deste ano nos municípios baianos.

O líder da sigla detalhou que ao todo no estado, o PSD possui 230 candidaturas de prefeitas e prefeitos e 74 vice-prefeitos, que estão concorrendo ao lado de nomes de outros partidos.

“Normalmente nesses casos, você pode fazer 50% disso, não tenho previsão de quem vai ganhar, nem perder, por que a eleição se decide no dia e às vezes por lapso verbal, um gesto ou uma palavra mal colocada, o cara que está na frente cai e perde as eleições, isso acontece muito na Bahia. O voto do eleitor no dia é muito surpreendente”, declarou, durante entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM.



Otto também reforçou que o partido que o PSD ofereceu mais vice foi o PT, com 28 vices. “É o maior aliado nosso.”



Outro ponto colocado pelo senador foi o seu incentivo às mulheres para disputar as eleições. “Uma coisa que lutei e incentivo muito é a participação da mulher e não consegui. Nós temos hoje 18 prefeitas e desses 230 candidatos, apenas 32 são mulheres concorrendo, o resto são homens”, relatou.



“Eu estimulei muito a participação da mulher, mas lamentavelmente elas precisam participar mais e essas prefeitas que temos hoje elas são muito bem avaliadas”, concluiu.



