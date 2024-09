Cabeça deixada em posto de saúde é de suspeito de integrar o BDM

Cabeça foi deixada em posto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cabeça deixada em um posto de saúde na manhã da última quinta-feira, 5, no de Mata de São João, no Litoral Norte da Bahia, seria de um homem suspeito de integrar a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM).

De acordo com a Polícia Civil, ele foi identificado como Gleiton Macedo Santos. A cabeça decapitada foi encontrada em frente ao Posto de Saúde de Malhadas. Segundo os primeiros relatos, a vítima, que foi reconhecida por familiares, foi retirada de casa por homens armados durante a madrugada e levada para lugar ignorado.

O crime teria sido uma espécia de retaliação, no entanto, não há detalhes do que teria motivado. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas para identificar a autoria, o destino dado aos restos mortais de Gleiton.

A Delegacia de Proteção Ambiental (DPA - Praia do Forte), investiga o caso