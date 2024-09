Cabeça decapitada é encontrada em UBS de Malhadas

As autoridades seguem com a investigação para identificar a vítima - Foto: Reprodução/Mais Região

Uma descoberta trágica foi registrada em Malhadas, no litoral de Mata de São João, nesta quinta-feira, 5. Por volta das 6h, a cabeça de um homem, ainda não identificado, foi encontrada em cima de uma cadeira em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) da região. O caso foi confirmado pela 53ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

A área onde o corpo foi encontrado está próxima ao local de um confronto que resultou na morte de um policial do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) no dia 28 de agosto. A polícia está investigando se existe alguma conexão entre os dois eventos.

Em resposta ao caso, a Secretaria de Saúde de Mata de São João determinou a suspensão temporária dos atendimentos na UBS de Malhadas, transferindo a equipe para as unidades de Açuzinho e Açu da Torre. As autoridades seguem com a investigação para identificar a vítima e os responsáveis pelo ato.