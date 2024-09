Veja os 'carrões' apreendidos em ação que prendeu influencers em Salvador

Porsche Macan avaliada em meio milhão - Foto: Divulgação

Ao todo, 20 veículos foram apreendidos durante a Operação 'Falsa Promessa' deflagrada na manhã desta quinta-feira, 5, em Salvador, interior do estado e em mais três estados (Goiás, Espírito Santo e Ceará) brasileiros. Entre os 'carrões' estão veículos avaliados em quase R$ 500 mil, como o Porsche Macan e a picape Chevrolet Silverado, que ainda possui um equipamento avançado de som do estilo 'paredão'.

| Foto: Shirley Stolze Ag A TARDE

No entanto, os veículos mais caros seriam os Lamborghini. As imagens não mostram os carros sendo levados, mas a chaves aparecem no material apreendido durante a ação. No mercado, esses veículos variam entre R$ 3 e R$ 8 milhões.

| Foto: Divulgação

A lista da ostentação ainda é complementada com motocicletas e outras picapes, como Hilux e Ranger.

Nas casas dos alvos, foram também apreendidos relógios, armas de fogo, munições, celulares, roupas de grife, além de dinheiro em espécie.

Operação Falsa Promessa



Deflagrada logo nas primeiras horas do dia, a megaoperação da Polícia Civil da Bahia prendeu 14 pessoas em Salvador, envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de jogos de azar.

Entre os presos estão três influenciadores digitais: José Roberto, conhecido como Nanam Premiações, Ramon Dias e Pedro Monteiro, o MC K.U.

Também durante a operação, o líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) morreu durante confronto policial no Nordeste de Amaralina. Segundo apurações do Portal A TARDE, o homem foi identificado como Sueliton de Almeira Coelho, apontado como gerente do tráfico de armas da organização.

Além da Bahia, cinco pessoas foram presas em Goiás e uma no Ceará.

Segundo a Polícia Civil, a ação foi deflagrada após um ano de atividade de inteligência, investigações apontaram que o esquema ilícito movimentou mais de meio bilhão de reais, oriundos do tráfico de drogas.

Cerca de 200 policiais estão envolvidos na ação, que também investiga a prática de tráfico de drogas. No interior da Bahia, as ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e São Felipe.