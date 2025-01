Bancada do PDT em Salvador se reúne com Félix Júnior e Ana Paula

Grupo de vereadores se reuniu com presidente do partido - Foto: Divulgação | PDT

A bancada de vereadores do PDT na Câmara Municipal de Salvador se reuniu, nesta quarta-feira, 15, com o o deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente estadual da sigla, e com a vice-prefeita da capital baiana, Ana Paula Matos.

O encontro, que teve como objetivo traçar planos para o fortalecimento da sigla na cidade, contou com Anderson Ninho, Omar Godilho, Roberta Caíres e Débora Santana, vereadores eleitos pela sigla nas eleições de 2024.

"O PDT cresceu muito em Salvador. Em 2020, elegemos apenas dois vereadores. Em 2024, foram quatro, quando muitos diziam que só iríamos conquistar no máximo três vagas. Além disso, dos dez vereadores mais vem votados da capital em outubro, três foram do nosso partido, e nenhum deles teve menos de dez mil votos", pontuou Félix.

Ainda no encontro, os edis pediram que o deputado tente trazer verbas federais para a capital.

"Com a ajuda do deputado, podemos viabilizar recursos da União nos mais diversos bairros da cidade onde atuamos. Isso é importante para fortalecer a nossa atuação, o que contribui para o crescimento do partido e melhora a vida da população", pontuou Anderson Ninho, que está no segundo mandato.