Prefeito de Fortaleza anuncia redução do próprio salário

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou, nesta quinta-feira, 15, a redução do próprio salário em 20%. A medida faz parte do pacote de corte de gastos da Prefeitura para equilibrar as contas do município.

A expectativa é que a contenção, que atingirá todos os cargos do primeiro escalão do Executivo, resulte na economia de R$ 500 milhões durante o ano. O prefeito, que atualmente recebe R$ 28.600, passará a receber R$ 22.880, enquanto o da sua vice, Gabriella Aguiar, terá uma redução salarial de R$ 25.700 para R$ 20.560.

“É um momento para ajustar nossa casa e fazer um planejamento. A economia será de R$ 500 milhões ao longo de um ano. Essas medidas não afetarão o funcionamento das políticas públicas, pois os cortes incidem sobre gorduras acumuladas ao longo dos anos, que agora iremos eliminar”, explicou o prefeito.