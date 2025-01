Após chegada de Sidônio, EBC traça plano para governo desmentir fake news

Empresa Brasil de Comunicação (EBC) começou a atuar para ajudar o governo federal a conter a onda de desinformação sobre o tema - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Um dia após tomar posse como novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, encomendou às agências do governo uma campanha de esclarecimento sobre as novas regras do Pix, em forma de uma apresentação de uma estratégia digital para combater a desinformação sobre a suposta taxação do Pix.

Com isso, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) começou a atuar para ajudar o governo federal a conter a onda de desinformação sobre o tema.

De acordo com o Metrópoles, o temor do governo é que os vídeos fakes divulgados por opositores criem uma nova sangria na aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que começou o ano com aumento na rejeição.



Leia também:

>> Lula e Sidônio se reúnem novamente para debater campanha contra fake news

>> Entenda a situação do Republicanos em Feira e em Lauro



>> Especialista em tributos esclarece nova fiscalização do Pix

Como primeira iniciativa, a EBC escalou Cissa Guimarães, apresentadora do Sem Censura, carro-chefe da TV Brasil, para gravar material para as redes sociais Instagram, TikTok e shorts do Youtube.

“Muita gente está espalhando a fake news de que o Pix será taxado. Isso é mentira”, diz ela no material distribuído pela empresa nas redes sociais. Segundo o Metrópoles, a expectativa é que um rosto popular possa ajudar o governo nessa ofensiva.