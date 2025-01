POLÍTICA Lula e Sidônio se reúnem novamente para debater campanha contra fake news O novo ministro da Comunicação tomou posse na terça-feira, 14 Por Redação 15/01/2025 - 11:17 h

Como primeira medida no cargo, Sidônio encomendou às agências do governo uma campanha de esclarecimento sobre as novas regras do Pix - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Um dia depois de tomar posse como novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira se reúne nesta quarta, 15, com o presidente Lula para debater uma campanha contra fake news relacionadas ao Pix.

Como primeira medida no cargo, Sidônio encomendou às agências do governo uma campanha de esclarecimento sobre as novas regras do Pix, em forma de uma apresentação de uma estratégia digital para combater a desinformação sobre o tema. Leia também: >> Nova fiscalização de Pix reduz chance de malha fina, diz Receita

>> Especialista em tributos esclarece nova fiscalização do Pix

>> Fora da Secom, ministro aguarda Lula definir seu futuro político A disseminação das notícias falsas começou depois da divulgação de uma instrução normativa da Receita Federal, para aumentar a fiscalização em torno das transferências bancárias. Com isso, a partir dessa norma, a Receita Federal passou a receber informações sobre transações financeiras que ultrapassem R$ 5 mil mensais para pessoas físicas. Em seu discurso de posse, Sidônio apontou que a prioridade será contornar o impacto das fake news contra o governo e desmantelar a "rede de mentiras e desinformações" que impede que as ações da gestão sejam conhecidas pela população. "A informação dos serviços não chega na ponta. A população não consegue ver o governo nas suas virtudes. A mentira nos ambientes digitais fomentada pela extrema direita cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade. Estamos vendo no país essa fake news em relação ao Pix. Não existe na constituição cobrança de imposto sobre a movimentação financeira. Não tem absolutamente nenhuma mudança, não vai se cobrar nada. Isso é uma atitude criminosa, causando sérias competências para quem tem seus pequenos comércios", afirmou.



