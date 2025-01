Governador entrega 'contato proibido' entre Bolsonaro e Costa Neto

Bolsonaro e Valdemar Costa Neto juntos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), 'entregou', nesta quarta-feira, 15, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem mantido contato com Valdemar Costa Neto, dirigente nacional do Partido Liberal.

Bolsonaro e o presidente nacional da sigla estão proibidos de manter qualquer tipo de contato, em decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no âmbito da operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal em fevereiro de 2024.

"O nosso presidente Valdemar conversa muito com o Bolsonaro, que é o presidente de honra", disse o governador catarinense, em entrevista à Rádio Jovem Pan.

Após a declaração de Jorginho, a assessoria de Valdemar Costa Neto se manifestou, em nota, e disse que o presidente do PL tem "respeito absoluto" pelas determinações colocadas pelo STF. Também de acordo com a assessoria, qualquer declaração contrária é fruto de "equívoco ou mal-entendido".