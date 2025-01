“Salvador é a capital mais sustentável do Brasil”, diz Bruno Reis

Prefeito Bruno Reis entregou espaço de preservação da Mata Atlântica no bairro do Bonfim - Foto: Lula Bonfim / Ag. A TARDE

Durante a inauguração do Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima), nesta quarta-feira, 15, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) destacou o protagonismo de Salvador na preservação do meio-ambiente entre as grandes cidades do país.

O Cima é um espaço localizado no bairro do Bonfim especializado na conservação e recuperação da Mata Atlântica, proporcionando educação ambiental de estudantes e população em geral. O equipamento ainda conta com espaços de lazer e visitação pública, propiciando o surgimento de um novo parque urbano na capital baiana.

“Salvador hoje é a capital do Brasil que menos emite gases que impactam no efeito estufa, é a capital mais sustentável do Brasil. A gente realizou os inventários de emissão dos gases que impactam no efeito estufa e a cada ano nós estamos diminuindo. Inclusive, o critério avaliado na utilização do solo demonstra que nós diminuímos o desmatamento da nossa cidade”, disse o prefeito.

“Todos precisam entender a importância da capacidade de equilibrar o desenvolvimento sustentável, que significa crescimento econômico, geração de emprego e renda, geração de receita para o município, mas preservando o meio ambiente, crescendo com responsabilidade e com sustentabilidade”, acrescentou o gestor.