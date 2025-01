PTB ressurge, se afasta do bolsonarismo e busca lançar nomes em 2026

Marcelo Siqueira Barreto, presidente do PTB na Bahia - Foto: Reprodução / Youtube

Depois de dar uma guinada rumo ao bolsonarismo, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) tenta ressurgir e voltar às suas origens, voltada à centro-esquerda. O ex-deputado federal, Vivaldo Barbosa, hoje filiado ao PDT, organiza grupos no Brasil inteiro para colher as 500 mil assinaturas necessárias para ressuscitar o PTB, que deixou de existir após a fusão com o Patriota, que originou o PRD.

Na Bahia, o partido é representado por Marcelo Siqueira Barreto, que em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, nesta quarta-feira, 15, detalhou em que estágio está o processo de recriação da sigla.

“O PTB, liderado por Roberto Jefferson, decidiu fazer uma união com o Patriota porque eles não atingiram a cláusula de barreira. O grupo que era ligado ao antigo PDT, liderado por Vivaldo Barbosa, deu entrada no TSE reivindicando o direito de reorganizar o PTB. O TSE já concedeu o CNPJ e o partido está funcionando de forma provisória”, explicou o dirigente baiano.

Encontro realizado pelo PTB na Bahia em 2024 | Foto: Divulgação

Marcelo, que foi candidato ao Senado em 2022 pelo PMN, projeta que as assinaturas necessárias serão colhidas até o final de 2025. Ele diz que só na Bahia, 15 mil pessoas assinaram o documento e que a meta é conseguir 35 mil em todo o estado. A pretensão do partido é lançar candidatos já nas eleições de 2026.

“A avaliação que nós fazemos é que vamos conseguir com tranquilidade as 500 mil assinaturas, devido a grande quantidade de lideranças que temos a nível nacional que se reuniram em torno da direção nacional do partido. Vivaldo é uma pessoa que tem influência em vários estados e hoje já contamos com 95% de organização em todo o Brasil”.

Padre Kelmon

Nos últimos anos, o PTB foi liderado por Roberto Jefferson, que tirou o partido do centrão e o levou para a extrema-direita, virando aliado de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nas eleições de 2022, o partido lançou o baiano Padre Kelmon como candidato à presidência da República. O religioso terminou em sétimo lugar, com 0,07% dos votos.