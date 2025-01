Vereador quer entrar com ação para barrar aumento da passagem em Feira

Conselho de Transportes aprovou nesta semana o aumento na tarifa de ônibus em Feira de Santana - Foto: Divulgação / Secom

Com duras críticas ao aumento das passagens do sistema público de transporte de Feira de Santana, o vereador do município, Silvio Dias (PT), relatou em conversa com o Portal A TARDE, que deve analisar, junto a sua equipe jurídica, as possibilidades de entrar com uma ação contra o reajuste das tarifas.

“Eu pretendo analisar com meu advogado o que é que a gente pode tentar fazer juridicamente. Vamos pedir as planilhas [financeiras] e ver se há realmente a necessidade desse aumento, tendo em vista que hoje em Feira de Santana a quantidade de veículos que estão circulando é muito inferior à quantidade que foi contratada pela prefeitura há um tempo atrás”, declarou.

“Ações unilaterais do mandato eu já posso demandar, essas eu vou discutir com o meu jurídico o que que a gente pode propor diretamente no judiciário ou fazer através do Ministério Público”, continuou.

Silvio reforçou que planeja de fato estudar os documentos financeiros para “saber se realmente há um desequilíbrio que justifique esse aumento”.

“A gente precisa pedir essas planilhas para verificar se há realmente essa necessidade que justifique o aumento das passagens. Não é só falar que houve aumento de combustível, não é só falar que houve aumento de insumos, a gente precisa analisar se o sistema em si é financeiramente viável ou não”, ressaltou.

O edil também citou a falta de compromisso do Conselho Municipal de Transportes com a causa.

“É um conselho que já não representa mais a sociedade. Ele simplesmente tem a única função que é de se reunir para aumentar as passagens, isso é ineficiente. Não faz sentido nem ter um conselho de transporte da cidade, tendo em vista que ele não se reúne para analisar a situação do transporte público, nem para propor e nem para fiscalizar. Serve única e exclusivamente para chancelar o aumento do transporte. Vamos sentar com o jurídico para ver como a gente consegue propor essa ação judicial”, afirmou.

"Tapa na cara"

Silvio também usou as redes sociais para ressaltar suas críticas ao aumento da passagem do BRT de Feira, anunciado pelo atual Prefeito José Ronaldo (União Brasil). O vereador disse que o aumento é um verdadeiro presente de grego.

"É um transporte público que não traz qualidade nem segurança. Assim é o BRT de Feira, que praticamente não funciona. É um tapa na cara da sociedade, disse.

Na manhã da última segunda-feira,13, o Conselho Municipal de Transportes se reuniu com o secretário Sérgio Carneiro, e o martelo sobre o reajuste da tarifa do transporte público de Feira de Santana foi batido.

O novo valor da passagem vai ser de R$ 5,15, o que representa um aumento de 40 centavos. Para quem pagar em espécie, o valor fica por R$ 5,50. Já para quem mora nos distritos, o valor da passagem passa a ser de R$ 6,30.

"Venho cobrar do prefeito que não aprove esse aumento e não coloque em prática. O povo de Feira não suporta esse aumento. Só existe uma saída para o povo de Feira que é andar a pé", finalizou.