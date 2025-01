Passagem de ônibus vai ficar mais cara em Feira de Santana

Conselho Municipal de Transportes aprovou um reajuste no valor da tarifa do transporte coletivo em Feira de Santana - Foto: Divulgação / Semob

O Conselho Municipal de Transportes aprovou um reajuste no valor da tarifa do transporte coletivo em Feira de Santana, durante reunião realizada na manhã de segunda-feira (13). Com a decisão, a passagem passa de R$ 4,75 para R$ 5,15 para quem utiliza o cartão social Via Feira e R$ 5,50 para quem paga o valor em espécie. O reajuste só entrará em vigor após publicação do decreto do prefeito José Ronaldo (União Brasil).

Com o reajuste das tarifas, estudantes passam a pagar R$ 2,50 pela meia passagem, com aumento de R$ 0,15. Enquanto isso pessoas idosas ou com deficiência continuam com a tarifa gratuita.

Os distritos vão pagar os mesmos valores praticados para a tarifa urbana, com exceção para os distritos de Tiquaruçu, Bonfim de Feira e Jaguara, que passam a pagar R$ 6,30. Ainda, a linha 127-SCTU (Tiquaruçu via Socorro), em Tiquaruçu, a previsão tarifária é a mesma da sede do município.

De acordo com a prefeitura, o reajuste no valor da tarifa do transporte coletivo de Feira de Santana visa cobrir os custos em função do aumento no preço do óleo diesel, aumento dos salários dos rodoviários e outros custos para manutenção do sistema em funcionamento.

A cidade opera com o equivalente a um milhão e cem mil passageiros por mês.