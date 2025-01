Salvador dá primeiro passo para "resolver problema" do transporte

Medida é uma das estratégia para reduzir tarifa - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O transporte público de Salvador é considerado o 'calcanhar de aquiles' para a prefeitura. O governo Bruno Reis (União Brasil) tenta destravar o problema, e ao longo do mandato, a gestão pretende renovar a frota dos coletivos públicos, conforme informou o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller.

“Gastamos R$ 200 milhões só de subsídio tarifário para que o usuário não pagasse a tarifa toda. A prefeitura pretende continuar com o subsídio, talvez não subsidiando a tarifa, mas dando frota”, disse o titular da pasta nesta quinta-feira, 9.

Muller afirmou que a gestão municipal está disposta a “comprar ônibus para acelerar a renovação”. Segundo o secretário, a medida é uma das estratégias da prefeitura para reduzir a tarifa.

“É algo que a gente está estudando junto com o grupo, com a Casa Civil, com a Procuradoria para que a gente ache solução para esse problema”, acrescentou o convidado do programa ‘Papo Reto’, da Rádio A TARDE FM.

Os novos veículos serão adquiridos por meio de duas operações de créditos aprovadas na Câmara Municipal de Salvador (CMS) em 2024. Um dos projetos autorizados foi pedido de empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que resultará na compra de 300 ônibus.

A segunda operação de crédito, contudo, não foi detalhada pelo titular da Semob. “Outra operação de crédito é com o Banco Internacional Mundial e está sendo construída e trabalhada pela nossa equipe para que a gente assine esse contrato e tenha aí aproximadamente US$ 97 milhões que serão integralmente investido na frota elétrica e toda a infraestrutura para suportar essa frota”, concluiu.