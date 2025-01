Muller atribui reajuste tarifário de Salvador a mudanças tributárias

Secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller, na Rádio A TARDE - Foto: AG. A TARDE

Com a quinta tarifa de ônibus mais cara do país, o secretário de Mobilidade de Salvador (Semob), Fabrizzio Muller, culpou o governo federal pelo reajuste implementado no transporte de pneus da cidade. Segundo o titular da pasta, as mudanças tributárias feitas pelo governo federal impactou no resultado para o consumidor final.

“Um assunto bem falado no ano passado foi a desoneração da folha de trabalho. A folha de trabalho, o que a gente tinha de contribuição sobre a folha estava zerada em algumas atividades, o transporte era uma dessas atividades e no lugar tinha uma CRPB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) que é uma contribuição sobre a receita bruta. Essa contribuição em setembro sai de 1% dessa receita bruta e foi para 2%. Agora, a reoneração da folha de pagamento subiu para 5%”, disse Muller.

Leia também

>> Prefeitura lança novo regulamento do transporte escolar

>> Salvador passa a ter aluguel de patinetes elétricos; veja valores

>>Tarifa do transporte de Salvador é a 5ª mais cara do país; veja lista

Em entrevista ao A TARDE, ele ainda citou o reajuste anual estabelecido pelos consórcios de transportes e a série de aumentos que vão desde os combustíveis até a mão de obra trabalhista.

“As grandes cidades hoje operam através de concessões públicas, que são empresas privadas, e tem um contrato. Nesse contrato estabelece o reajuste anual para ter a recomposição dos custos. Você tem aí o combustível subindo fortemente, mão de obra subindo, que são os dois principais custos do transporte”, afirmou.

Muller, que participou do programa ‘Papo Reto’ da Rádio A TARDE FM (103,9), também explicou como é cobrado a tarifa de ônibus

“A tarifa nada mais é que você pegar o custo do transporte e dividir pelos passageiros pagantes. A prefeitura em 2023 e 2024 operou com subsídio tarifário. [...]. A grande questão é o que a gente chama de passageiros equivalentes, que é um estudante que paga meia. Então, um passageiro equivalente são dois estudantes”, justificou.