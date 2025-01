Parque urbano voltado para conservação é entregue no Bonfim

- Foto: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inaugurou nesta quarta-feira, 15, mais um parque urbano na capital baiana voltado para a conservação da Mata Atlântica, e que também servirá como espaço de lazer, de escola de jardinagem e de educação ambiental para a população. Trata-se do Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima), localizado no Bonfim, que foi entregue pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), Ivan Euler.

O projeto, elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), envolveu a requalificação de uma área verde de 13,8 mil metros quadrados localizada na Rua Baden Powell, no Bonfim, ao lado do Hospital Municipal do Homem (HMH).

Entrega foi feita pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), Ivan Euler | Foto: Betto Jr. / Secom PMS

Leia também:

>> “Salvador é a capital mais sustentável do Brasil”, diz Bruno Reis

>> Entenda a situação do Republicanos em Feira e em Lauro

>> Walter Pinto segue na Secult e decisão final ainda será tomada, diz Bruno





O investimento total para a implantação da estrutura foi de R$10 milhões, entre serviços de jardinagem, obras e aquisição de mobiliários. Surge, assim, um novo parque urbano para a capital baiana, com espaços de lazer e de visitação gratuita, que será administrado pela Secis.

Bruno Reis lembrou o investimento em parques urbanos: “Nos últimos anos, a nossa marca foi a implementação de novos parques, e a recuperação dos que já existiam. Também a urbanização de diversas lagoas, e a preservação, através do PDDU, de mais de 16 mil quilômetros quadrados de Mata Atlântica em nossa cidade. E é por isso que temos o título de capital nacional da Mata Atlântica. Nenhuma cidade no Brasil preserva tanto o seu bioma como Salvador. Há um ano, entregamos o Viveiro de Restinga, lá em Stella Maris. Agora, estamos entregando este centro”, destacou.

O prefeito lembrou que Salvador é a capital que menos emite gases do efeito estufa no país e que tem investido no desenvolvimento sustentável – ou seja, crescimento econômico em equilíbrio com a preservação do meio ambiente.

“Aqui, vamos fazer educação ambiental para as crianças, pois a gente sabe a importância disso, que a criança aprenda desde cedo, na escola, a ter consciência e compromisso com a causa ambiental. Queremos perpetuar para as gerações presentes e futuras esse conhecimento”, disse.

Educação

O Centro de Interpretação da Mata Atlântica possui leiras, viveiros de mudas, edificações modulares para salas de aula, biblioteca, café, mirante, espaço administrativo e módulo para eventos de pequeno porte. As instalações levaram em conta a sustentabilidade ambiental, tendo paineis para a geração de energia solar, tetos verdes, iluminação natural e ventilação cruzada. O espaço ficará aberto ao público de terça a sábado, das 8h às 17h.

Como explicou Ivan Euler, o Cima é especializado na conservação e recuperação do bioma natural de Salvador. “Esse é um sonho antigo da cidade, de ter um espaço para trabalhar a preservação e a conservação da Mata Atlântica, um bioma extremamente importante, sendo o maior do Brasil, com 70% da população vivendo nele e com a maior biodiversidade do planeta. Então, esse é um tema que a gente precisa trazer de forma mais firme para o cidadão, e esse equipamento vai tratar especificamente deste assunto”, afirmou.

O titular da Secis destacou a criação de uma biblioteca verde, com livros específicos sobre a Mata Atlântica. “Uma iniciativa inovadora, não conheço outra igual no Brasil. Temos uma sala da Mata Atlântica e um mini horto para trabalhar a conscientização e a educação ambiental. Também vamos entregar em breve uma sala imersiva, que é outra novidade, que terá projeções de imagens e de áudio com conteúdos sobre preservação ambiental”, disse.

Como curiosidade, o espaço ganhou uma estátua de Charles Darwin, naturalista britânico e biólogo fundador da Teoria da Evolução das Espécies. “Para quem não sabe, a primeira vez em que Darwin conheceu uma floresta tropical na vida dele foi aqui em Salvador, em 1832, quando tinha 22 anos. Ele não conhecia antes, se encantou com a nossa Mata Atlântica e a partir daí começou a desenvolver estudos que se transformaram na teoria da evolução”, explicou Ivan Euler.

Projeto



A presidente da FMLF, Tânia Scofield, afirmou que a área verde já existia, mas estava totalmente degradada, e precisava de uma intervenção para preservá-la. Segundo ela, a preservação da Mata Atlântica é atualmente uma das principais diretrizes da gestão municipal, e o Cima vem para complementá-la.

“A gente queria criar um espaço que fosse de convívio, de integração, para que as pessoas viessem aqui e entendessem a importância da Mata Atlântica. Eu diria que é um espaço de lazer e de contemplação da natureza, até porque temos aqui um mirante para a Baía de Todos-os-Santos. Mas, também, é um espaço em que a gente pode ter palestras e uma área em que a população daqui do Bonfim, da Ribeira, de toda a Cidade Baixa, pode vir para ouvir uma música calma e assistir ao pôr do sol”, afirmou Tânia Scofield.

Política de preservação

A implementação do Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima) se junta a outras iniciativas da Prefeitura para a preservação do meio ambiente. Na última década, a cidade teve áreas verdes requalificadas e devolvidas à população, como o Parque da Cidade, a Lagoa dos Pássaros, a Lagoa dos Dinossauros e o Jardim Botânico. Outros foram criados, como o Parque Pedra de Xangô e o Viveiro de Restinga.