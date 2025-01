Walter Pinto segue na Secult e decisão final ainda será tomada, diz Bruno

Bruno pregou calma em relação às mudanças nas secretarias - Foto: Lula Bonfim / A TARDE

Ainda sem definição sobre a reforma administrativa e quais peças irá mexer em seu secretariado, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) declarou nesta quarta-feira, 15, que o subsecretário de Cultura e Turismo (Secult), Walter Pinto, segue no comando interino da pasta até uma definição sobre a sucessão de Pedro Tourinho, que se despede da função.

"Por enquanto, interinamente, ainda estou fazendo as conversas, ainda estou avaliando os nomes para tomar essas decisões, como eu disse, sem pressa. Walter já vinha nos últimos dias, desde quando Pedro anunciou a saída, tocando a secretaria, ele já viajou comigo para Benin. Nesta condição, então, tocava o dia a dia da secretaria, conhece profundamente toda a área da cultura e turismo da nossa cidade. É um quadro técnico que é um servidor da casa, que cresceu ocupando diversos carros, sem sombra de dúvidas. É um grande nome, mas nós ainda estamos avaliando para tomar essas decisões sem pressa, sem datas e sem agonia", afirmou Bruno, durante entrega do Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima).

Sobre as especulações em torno do nome da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) assumir a Secult, Bruno fez questão de afastar os rumores e garantir que

"Por enquanto, o que tem aí é só especulação, rumor. Volto a dizer, minha equipe está aí trabalhando, entregando. Tudo pronto amanhã para o Bonfim, não teremos maiores problemas. Hoje aqui, inaugurando um equipamento importante. Um mês que terá muitas entregas. E vamos seguir já organizando. Ontem, segunda-feira, cheguei de viagem. Fiz uma reunião com todo o meu secretariado, dando as diretrizes de qual é a estratégia toda para esse ano de 2025. Então, no momento certo, à medida que a gente for avançando, tem de estabelecer datas e prazos, nós fazendo os ajustes que são necessários com o compromisso de ter uma gestão ainda melhor", pontuou o prefeito.