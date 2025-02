PT e PDT negociam formação de federação

Lupi confirma negociações com Gleisi Hoffmann - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) iniciaram as negociações sobre a formação de uma federação. As conversas, iniciadas no final de 2024, devem ser retomadas a partir de fevereiro.

Leia mais

>> "Tempos desafiadores", diz Marina Silva sobre discurso de Trump

>> Governo minimiza fala de Trump sobre "não precisar do Brasil"

>> "Era de ouro dos Estados Unidos começa agora", promete Trump

De acordo com informações da Coluna do Estadão, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, é quem negocia a aliança com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, mesmo licenciado do posto de dirigente do PDT. Os petistas também trabalham para manter o Partido Verde (PV) na federação formada em 2022, juntamente ao PCdoB.

“Este assunto está sendo discutido pelo partido e só tomaremos decisão, com várias opções, dentro de um projeto nacional de enfrentamento a esta direita carcomida, representada pelo Belzebu”, afirmou Lupi, ao confirmar a informação à coluna.

Atualmente, o PT forma a Federação Brasil da Esperança, junto com PV e PCdoB. Pela legislação eleitoral, as federações precisam atuar de forma conjunta, como uma única legenda, sofrendo punições em caso de descumprimento do estatuto.