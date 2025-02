"Tempos desafiadores", diz Marina Silva sobre discurso de Trump

Marina Silva criticou postura adotada pelo presidente dos Estados Unidos - Foto: Jim Watson | AFP | Lula Marques | Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva (Rede), criticou, em nota enviada à imprensa, o discurso de posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira, 19.

Ao reassumir o comando da Casa Branca, Trump sinalizou mudanças na política ambiental do país, como a possível saída do Acordo de Paris e o fim do Green New Deal. Na nota, Marina afirma enxergar "tempos desafiadores" para a preservação do planeta.

Leia mais

>> Governo minimiza fala de Trump sobre "não precisar do Brasil"

>> Decretaço: Veja medidas assinadas por Trump após a posse

>> "Era de ouro dos Estados Unidos começa agora", promete Trump

“Em seu discurso de posse, o presidente Donald Trump começou a confirmar os prognósticos mais pessimistas sobre os tempos desafiadores que virão. Seus primeiros anúncios vão na contramão da defesa da transição energética, do combate às mudanças climáticas e da valorização de fontes renováveis na produção de energia", diz trecho da nota.

“Resta trabalhar para que a governança climática, hoje mais madura e robusta do que no primeiro governo Trump, crie anteparos para evitar avanços da força gravitacional negacionista, que já inflaciona decisões políticas e empresariais na direção oposta de compromissos firmados anteriormente. No mesmo sentido, terá relevância o modelo federativo dos EUA, que dá liberdade para que os estados adotem suas próprias medidas e assumam compromissos climáticos. Serão tempos desafiadores para o mundo inteiro. Resta enfrentá-los com informação, compromisso com a vida e capacidade de negociação política", diz a ministra em outro trecho da nota divulgada.