Governo minimiza fala de Trump sobre "não precisar do Brasil"

O governo do presidente Lula tem minimizado a declaração do presidente americano, Donald Trump, que em sua posse na segunda-feira, 21, disse que Brasil e América Latina precisam mais dos Estados Unidos do que o contrário.

De acordo com a Folha de São Paulo, integrantes do governo avaliaram que a fala de Trump reflete a visão de mundo que ele vem manifestando ao longo dos anos.

No entanto, apesar da fala, o governo brasileiro pretende adotar um "comportamento mais prudente e sereno" com o governo americano, além de esperar o desenrolar dos fatos para então discutir eventuais mudanças de rumo e discurso.

"Ele [Trump] pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito dos EUA. Vamos analisar cada passo do governo, mas como somos um povo com fé na vida, vamos procurar apoiar e trabalhar não as divergências, mas as convergências, que são muitas", disse a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, ao ser questionada por jornalistas durante anúncio da presidência da COP30, no Palácio do Planalto.