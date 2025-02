Lula escolhe presidente da COP30; confira

Presidente oficializou escolha nesta terça, 21 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o embaixador André Corrêa do Lago para presidir a Conferência de Clima da Organização das Nações Unidas (COP30), que acontecerá em Belém, no Pará, este ano.

Atualmente, André é secretário de clima do Ministério de Relações Exteriores. Ele atuou como chefe do Brasil na COP29, que ocorreu em Baku, no Azerbaijão, e tem sido um dos principais nomes nas negociações ambientais recentes envolvendo o Itamaraty.

André Corrêa do Lago | Foto: Reprodução

A decisão, que ocorreu nesta terça-feira, 21, foi oficializada após uma reunião entre o presidente e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudanças Climáticas) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social), além de Celso Amorim, assessor especial.

A previsão é que a COP30 aconteça em novembro. A redução das emissões de gases de efeito estufa, a adaptação às mudanças climáticas, e a preservação ambiental estão entre as pautas que serão debatidas no encontro.