Decretaço: Veja medidas assinadas por Trump após a posse

Donald Trump assinou dezenas de decretos logo após posse - Foto: Jim Watson / Piscina / AFP

Donald Trump tomou posse do seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, 20, e não perdeu tempo em assinar uma série de decretos polêmicos logo no seu primeiro dia de volta ao comando da maior economia do mundo.

Leia também

>> "Era de ouro dos Estados Unidos começa agora", promete Trump

>> "Precisam mais da gente do que nós deles", diz Trump sobre Brasil

>> Reações à posse de Trump chamam a atenção; veja

O republicano afirmou que uma "era de ouro" dos Estados Unidos acabou de começar, em seu discurso após ser empossado como 47º presidente do país. "A era de ouro dos Estados Unidos começa agora. A partir de hoje nosso país florescerá e voltará a ser respeitado em todo o mundo", declarou.

As dezenas de decretos assinados por Trump alteram medidas em diversas áreas como meio-ambiente, saúde, economia, segurança, diversidade, imigração, energia, entre outros.

Vejas as principais mudanças:

Saída do Acordo de Paris

Formaliza a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. O Acordo é um tratado entre nações para adotar medidas de redução da emissão de gases do efeito estufa. Trump já havia retirado o país em seu 1º mandato, mas Biden havia aderido ao acordo novamente.

Saída da OMS

Trump disse que os Estados Unidos pagaram injustamente mais que a China ao organismo da ONU, e acrescentou: a OMS "nos roubaram". Os Estados Unidos, país que é o principal doador da OMS. Espera-se que sua saída gere uma restrição significativa da instituição e possa causar interrupções em iniciativas de saúde global.

Emergência nacional na fronteira

Decreta situação de emergência nacional na fronteira dos Estados Unidos com o México para enrijecer a proteção contra a entrada ilegal de estrangeiros com o auxílio das Forças Armadas. Inclui o envio de pessoal e recursos e a construção de barreiras físicas.

Suspensão da entrada de refugiados

Suspende por 90 dias o Programa de Admissão de Refugiados dos Estados Unidos a partir de 27 de janeiro, podendo ser prorrogado por mais 90 dias.

“Ideologia de gênero”

“Também acabarei com a política governamental de tentar aplicar a raça e o gênero em cada aspecto das vidas pública e privada. A partir de hoje, a política do governo dos Estados Unidos é de que existem apenas dois gêneros, masculino e feminino”, ressaltou Trump em seu discurso de posse.

Emergência energética

Medida busca ampliar significativamente a extração de hidrocarbonetos no maior produtor de petróleo e gás do mundo, uma ruptura com as políticas climáticas de Joe Biden. "A crise inflacionária foi causada pelo gasto excessivo e a escalada dos preços da energia, e, por isso, hoje também declararei emergência energética nacional. (...) 'Drill, baby, drill' (Perfure, querida, perfure)", disse Trump na posse.

Golfo da América

Determina a renomeação de locais e monumentos relacionados aos EUA, incluindo o Golfo do México –que passa a se chamar Golfo da América.

Exploração no Alasca

Revoga restrições anteriores, prioriza a exploração de gás natural e facilita o desenvolvimento de infraestrutura rodoviária.