"Era de ouro dos Estados Unidos começa agora", promete Trump

Donald Trump afirmou, nesta segunda-feira, 20, que uma "era de ouro" dos Estados Unidos acabou de começar, em seu discurso de posse após ser empossado como 47º presidente do país.

"A era de ouro dos Estados Unidos começa agora. A partir de hoje nosso país florescerá e voltará a ser respeitado em todo o mundo", declarou.

O republicano, que derrotou o democrata Joe Biden, que buscava a reeleição, afirmou também que irá decretar "emergência energética nacional" para ampliar significativamente a extração de hidrocarbonetos no maior produtor de petróleo e gás do mundo, uma ruptura com as políticas climáticas de Joe Biden.

"A crise inflacionária foi causada pelo gasto excessivo e a escalada dos preços da energia, e, por isso, hoje também declararei emergência energética nacional. (...) 'Drill, baby, drill' (Perfure, querida, perfure)", disse.

Trump afirmou ainda que o país vai fincar sua bandeira em Marte, e que voltará a ser visto como "uma nação em crescimento" que expande seu território, que irá fortalecer a economia americana instituindo tarifas e impostos a outros países, que irá se retirar do Acordo de Paris e fez ataques à imigrantes, prometendo deportação em massa, e ao que chamou de "ideologia de gênero".

“Também acabarei com a política governamental de tentar aplicar a raça e o gênero em cada aspecto das vidas pública e privada. A partir de hoje, a política do governo dos Estados Unidos é de que existem apenas dois gêneros, masculino e feminino”, ressaltou.

Trump foi saudado por diversos líderes mundiais entre eles o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que afirmou que "“os dias mais belos” da aliança do país com os EUA estão por vir.

"Estou ansioso para trabalhar com vocês para que os últimos reféns retornem, para destruir a capacidade militar do Hamas e acabar com o seu poder político na Faixa de Gaza, e para garantir que Gaza nunca mais represente uma ameaça para Israel."