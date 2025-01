Lula cumprimenta Trump após posse: “Amizade histórica”

Presidente Lula (à esquerda) e presidente dos EUA Donald Trump (à direita) - Foto: Brendan Smialowski e Patrick T. Fallon | AFP

O presidente Lula (PT) cumprimentou o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira, 20, após a posse do chefe da Casa Branca. Os cumprimentos foram feitos por meio das redes sociais do petista, que aproveitou para falar sobre a relação entre os países.

“Em nome do governo brasileiro, cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre o Brasil e os EUA são marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica”, escreveu Lula.

Leia também

>>Lula minimiza impactos da posse de Trump e diz, "Não queremos briga"

>>Bolsonaro chora por não ir à posse de Trump: “Estou chateado”

>>Trump anuncia que adiará proibição do TikTok nos EUA

O chefe do Executivo federal, por sua vez, não foi convidado para o ato do republicano, mas afirmou que os países “nutrem fortes relações”. Em seu lugar, o petista enviou para a cerimônia a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti.

“Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que podemos seguir avançando nessas e outras parcerias”, complementou.

Deputados e senadores da bancada de oposição do Congresso Nacional estiveram na cerimônia, assim como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que representou o marido. A Bahia também foi representada na ocasião pelo deputado estadual Leandro de Jesus (PL).

Veja post