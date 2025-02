Governador diz que aguarda estudo para anunciar reajuste do metrô

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) em coletiva de imprensa após entrega do hospital ortopédico - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

O reajuste tarifário do metrô Salvador-Lauro de Freitas segue em compasso de espera e depende de um estudo técnico encomendado pelo governo da Bahia, segundo informou o gestor Jerônimo Rodrigues (PT), nesta segunda-feira, 20.

“Eu tenho um estudo para fazer agora que pode impactar no que vai acontecer no ano que vem. Eu terei, com fé em Deus, o VLT funcionando e uma nova rodoviária que vai melhorar e aumentar o fluxo [de passageiros]”, disse o chefe do Executivo estadual.

Presente no balanço do Hospital Ortopédico, em Salvador, o petista diz acreditar que até semana que vem deve apresentar à população o novo valor tarifário do modal.

“Eu espero que nesta semana, eu tenha uma resposta técnica para que eu possa tomar uma decisão sobre a correção da tarifa”, concluiu.

O último aumento aconteceu há cerca de quatro anos, quando subiu 5,1%, com um acréscimo de R$ 0,20, passando a custar R$ 4,10.

O gestor baiano também afirmou que entende a necessidade de fazer uma "compensação" no valor do transporte, assim como acontece com os ônibus da capital baiana.