Carnaval 2025 terá mais portais de segurança e fiscalização

O Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, anunciou o aumento no número de portais de revista e policiamento no carnaval 2025. Segundo ele, serão 47 portais voltados a prevenir ações criminosas na festa.

De acordo com o titular da SSP-BA, mais de 37 mil policiais e bombeiros estarão à disposição da população durante o Carnaval, em mais de cem municípios do estado.

"Teremos aí também um recorde do videomonitoramento. São 1.500 câmeras espalhadas nos nossos circuitos, não só de Salvador, mas no interior do estado. Teremos também diversas estruturas, 600 estruturas praticamente, para apoiar os policiais e atender melhor os nossos cidadãos. Novidade esse ano, o Disque Denúncia 181 vai funcionar 24 horas por dia em um trabalho que vai ter muita integração, 48 órgãos municipais, estaduais e federais integrados, funcionando 24 horas no Comando de Operação de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública", destacou ele.

As novidades foram anunciadas nesta sexta-feira, 14, em evento de lançamento do Carnaval do Governo do Estado. O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado do vice-governador e coordenador do Carnaval 2025, Geraldo Júnior, e outras autoridades como Werner, anunciou as ações e serviços para a folia deste ano.

O evento conta ainda com a presença de artistas como Luciano Calazans, Gerônimo, Márcia Short, Tonho Matéria e Carla Visi.