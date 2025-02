Carnaval: prefeitura abre inscrições para camarotes acessíveis

Camarote acessível no circuito Osmar (Centro) - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

As inscrições para os camarotes acessíveis no Carnaval de Salvador serão abertas na próxima segunda-feira, 17. Ao todo, serão disponibilizadas 500 vagas para cada dia pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre).

Os espaços voltados para as pessoas com deficiência (PCDs) e idosos ficam situados nos circuitos Osmar (Centro) e Dodô (Barra/Ondina). Para se cadastrar, os interessados devem se dirigir a sede do Cadastro Único (CadÚnico), no bairro do Comércio, das 8h às 17h.

“Os Camarotes Acessíveis estarão nos principais circuitos, de forma que possamos promover um Carnaval inclusivo, com acessibilidade e igualdade, para que as pessoas com deficiência e idosas possam participar dessa festa, que reúne tanta gente, de forma segura, com total infraestrutura e com muita alegria", frisou o secretário da Sempre, Júnior Magalhães.

O cadastro também pode ser feito por meio deste site. Cada pessoa pode realizar o cadastro para até dois dias da festa e indicar até um acompanhante, com idade igual ou superior a 18 anos.

Estrutura

Os camarotes terão audiodescritores, interpretes de libras e auxiliares de mobilidade treinados para auxiliar as pessoas com deficiência. Os espaços funcionam com programação de horário diferenciados para atender a ordem de desfiles das atrações nos dias da festa.

O camarote de Ondina, por exemplo, inicia as atividades na quinta-feira, 27, das 17h às 3h e atende aos dois públicos (idosos e pessoas com deficiência), enquanto o espaço do Campo Grande começa a receber os foliões na sexta-feira, 28, das 12h às 20h, e atende idosos (a partir de 60 anos). Também a partir da sexta-feira, 28, na Piedade, as atividades acontecem das 13h às 21h para pessoas com deficiência.

Para acesso aos Camarotes Acessíveis, é necessária a apresentação de documento original com foto.