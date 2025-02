Veja 5 dicas para evitar golpes durante compra de blocos e camarotes

Abadás de Carnaval - Foto: Rafael Martins/ Ag: A TARDE

Com a proximidade do Carnaval, a procura por abadás e camarotes cresce significativamente, intensificando ainda mais o movimento no mercado. Segundo um levantamento feito pelo Quero Abadá, as vendas cresceram 20% em janeiro de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024.

No entanto, esse aumento acaba atraindo também fraudadores que se aproveitam da agitação da temporada para aplicar golpes. Eles costumam oferecer promoções e descontos suspeitos, além de roubar dados pessoais, informações bancárias e até dinheiro. Por isso, é fundamental ter atenção e tomar cuidado para não cair nas armadilhas desses fraudadores, especialmente nas compras online.

“A maior parte dos nossos compradores são turistas, que buscam praticidade e segurança nas compras online. Por isso, nos preocupamos em oferecer uma plataforma confiável, com toda a credibilidade necessária para que se sintam seguros ao adquirir seus abadás e camarotes. Estamos devidamente cadastrados na Embratur, credenciados ao Cadastur, além de fazer parte da ABRAPE e da ABAV-BA, garantindo total transparência e suporte para esclarecer qualquer dúvida durante o processo de compra”, destaca o diretor do Quero Abadá, Vitor Villas Bôas.

As vendas acontecem presencialmente em pontos específicos pela capital baiana, mas também de forma online, quando se deve acender o alerta para golpes.

Veja cinco dicas essenciais para evitar problemas na compra de blocos e camarotes:

1. Opte por empresas confiáveis

Na hora de comprar abadás e camarotes, é fundamental escolher empresas já consolidadas no mercado para evitar golpes. Uma boa prática é verificar a URL do site usando o Relatório de Transparência do Google. A ferramenta permite investigar a reputação dos sites e até confirmar se estão sendo monitorados por autoridades.

2. Evite clicar em links suspeitos

Em vez de acessar links enviados por e-mail ou mensagens de WhatsApp, prefira digitar o endereço da loja diretamente no navegador. Outra dica importante é usar um cartão virtual para compras online e, se o pagamento for feito via PIX, sempre complete a transação dentro do ambiente da loja virtual confiável. Caso a empresa forneça um QR Code, verifique cuidadosamente todos os dados para garantir que está comprando no site correto.

3. Desconfie de promoções imperdíveis

Com a proximidade do Carnaval, fica cada vez mais difícil encontrar promoções de abadás e camarotes, pois a demanda aumenta consideravelmente. Golpistas aproveitam essa expectativa de última hora, oferecendo promoções 'imperdíveis' para atrair consumidores e enganá-los. Por isso, é essencial verificar a idoneidade do site e da oferta antes de realizar qualquer compra de última hora.

4. Proteja seus dados pessoais

É fundamental que a pessoa sempre utilize seu próprio dispositivo – seja celular, notebook ou computador – ao realizar compras online. Evite usar dispositivos públicos ou de outras pessoas, pois seus dados podem ser facilmente acessados e roubados. Além disso, nunca compartilhe a senha do seu cartão de crédito, pois ela deve ser mantida em sigilo.

5. Atente-se aos canais de atendimento

Empresas sérias disponibilizam canais de atendimento para esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre a compra e retirada dos produtos. Verifique se a empresa oferece suporte ativo e responsivo. Isso é um bom indicativo de que ela é confiável e comprometida com o atendimento ao cliente.