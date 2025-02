Carnaval 2025: bloco “AxéRecudas” estreia no circuito Sérgio Bezerra

O desfile tem previsão de saída às 23:45h - Foto: Moara Rocha

Com o tema “marinheiras” o bloco “AxéRecudas”, conhecido por promover um ambiente seguro, acolhedor e divertido para todas as mulheres, chega ao nono ano estreando no circuito Sérgio Bezerra, o oficial das fanfarras. A expectativa do bloco é levar 300 foliãs para a avenida este ano, no próximo dia 26, mantendo a tradição do desfile que acontece sempre na quarta-feira que antecede o carnaval.

“O bloco é sinônimo de força e alegria, por ocuparmos, juntas, um espaço com segurança. Nós celebramos a diversidade e a potência de ser mulher em suas múltiplas formas e expressões. Somos uma representação de mulheridades e a liberdade de ser o que quiser. Apesar de alguns pequenos avanços na conscientização e no enfrentamento dessas questões, infelizmente, há muito o que ser feito”, destaca Thais Gavazza, uma das idealizadoras do bloco.

O desfile tem previsão de saída às 23:45h, sob o comando da Oficina de Sons, movimento coletivo percussivo com formação predominantemente feminina. No entanto, a festa já começa às 20h30, com a concentração open bar no 5571 Bar, localizado no Farol da Barra, com atração musical que será divulgada em breve.

A história por trás do bloco

O bloco começou como uma brincadeira no ano de 2015, com 20 foliãs. A ideia surgiu de forma despretensiosa entre Thais e as amigas Amanda Prado, Nena Sales e Paula Lima, que compartilham da mesma paixão pelo carnaval. Para cada ano, um tema, e durante 8 folias ela já foram lutadoras de boxe, árbitras de futebol, piratas, cartas de baralho, sereias, líderes de torcida, gênias da lâmpada e chapeuzinhos vermelhos.

O nome escolhido para batizar o bloco nasceu como um trocadilho, que mistura Axé, gênero musical baiano fortemente ligado ao carnaval, e uma referência à genitália feminina, com o objetivo de exaltar a potência e o orgulho de ser mulher, celebrando todas as expressões e corpos que englobam as mulheridades.

Os ingressos para participar do bloco, que este ano conta com o apoio da Don Luiz e Almaléa Sorvete, estão disponíveis no Sympla por R$275,00 - valor de 3° lote. Mais informações através do WhatsApp (71) 99328-5778 e @axerecudas no Instagram.