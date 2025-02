Abertura do Carnaval de Salvador 2025 terá “surpresas”, promete Saltur

Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur) - Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde

O Carnaval de Salvador 2025 vai ser o maior de todos os tempos. É o que afirma o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington. Em entrevista ao Portal A TARDE, o gestor revelou que uma abertura diferente para a festa está sendo preparada e prometeu surpresas. A largada da folia vai ser dada no dia 27 de fevereiro no Campo Grande.

“Para este ano, estamos preparando uma abertura diferente. A gente promete algumas surpresas, vamos fazer uma homenagem aos 40 carnavais e aos 40 anos da axé music. Vamos ter grandes atrações no circuito do Campo Grande. É um movimento que a gente tem feito ao longo dos últimos anos para fortalecer esse Carnaval que nunca esteve tão forte”, ressaltou.

Edington destacou atrações como Ivete Sangalo, Léo Santana, Xanddy Harmonia, BaianaSystem, e outros nomes que vão passar pelo Campo Grande. Ele revelou também que vai ter o palco Carnaval 40 Anos na Praça Castro Alves com grandes nomes. “Muita música, afinal, somos a cidade da música. Carnaval igual ao nosso não há”, disse.

Algumas cidades ficam jogando fake news na imprensa falando sobre qual o melhor Carnaval do Brasil. A gente não precisa ficar provando isso, a gente faz. Isaac Edington - presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur)

Colhendo frutos

Carnaval de Salvador | Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde

Salvador se tornou um dos destinos mais procurados pelos turistas durante o verão. Recentemente, o secretário municipal de Cultura e Turismo em exercício, Walter Pinto, afirmou que, durante o período de Carnaval, especificamente, a capital deve receber 850 mil visitantes.

Já durante o período do verão, que é mapeado entre dezembro a março, a expectativa é de chegar a 3,4 milhões de turistas. Durante a festa momesca, o incremento chega a cerca de 7%. Segundo Walter, em termos de volume econômico, o número alcança “R$ 1,8 bilhões durante o Carnaval e R$ 7 bilhões no verão”.

Ao A TARDE, o chefe da Saltur pontuou que eles estão colhendo os frutos de um trabalho que tem sido feito nos últimos anos, de fortalecimento da cidade e de todo o reequipamento dela, “que está completamente reestruturada, com novos equipamentos públicos”.

“Importante falar sobre a plataforma de eventos que dá uma contribuição significativa nisso. A gente tem buscado, por meio dela, fortalecer aqueles eventos que são tradição, como as nossas festas populares, buscando fazer mais investimentos, atraindo a iniciativa privada. Tanto é que a gente tem experimentado nos últimos dois anos recorde de público nesses eventos”, destacou.

Isaac Edington enfatizou que os dados que a Saltur tem mostram praticamente todas as plataformas apontando Salvador como o destino mais desejado de verão desde o Festival da Virada até o Carnaval. “Tudo isso vem para contribuir com o desenvolvimento econômico da cidade. A gente tem feito um trabalho de estruturar esse calendário de eventos a serviço do desenvolvimento de Salvador”, disse.

Calendário de turismo esportivo

Maratona Salvador | Foto: Lucas Moura | Secom PMS

Na oportunidade, o gestor destacou uma tendência que ganhou força em Salvador e deu origem à criação de um calendário de turismo esportivo. “Aqueles eventos que a cidade não tinha no passado, uma maratona, por exemplo, nós criamos esse produto, já estamos na sexta edição hoje e está entre as 200 maratonas mais importantes do mundo. Hoje, temos um calendário de turismo esportivo, no qual a gente tem competições esportivas”, explicou.

Isso surgiu após uma acompanhamento dessa tendência das pessoas se deslocarem das suas cidades para participar de eventos esportivos, como maratonas aquáticas, corridas de rua, entre outras. “A gente está de olho nessa tendência desde 2015”, afirmou Edington, que seguiu: “Reestruturamos esse conceito da plataforma de eventos. E, é claro, fazendo o que eu chamo de nível de serviço de entrega. Temos no Carnaval, por exemplo, uma infraestrutura de serviços públicos que nenhuma outra cidade do Brasil oferece”.

Dentro desse cenário de festas de verão, o representante da Saltur explicou que existe um masterplan do Carnaval, que prevê todas as estruturas. Uma articulação com todos os órgãos, com geoprocessamento, GPS e toda infraestrutura mapeada “para oferecer não só os serviços públicos de qualidade, mas melhorar essa experiência de participar aqui do Carnaval”.

Essa tônica a gente tem levado para todos os eventos. Salvador, de fato, voltar a despontar como o destino desejado, um dos principais destinos do verão brasileiro. Isaac Edington - presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur)

Preparação para o Carnaval

Carnaval de Salvador | Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde

De acordo com Edington, durante o Carnaval deste ano, já tem início o trabalho para a festa de 2026. Ele explicou que existe uma equiperesponsável por registrar tudo e realizar um mapeamento para alimentar o masterplan do próximo Carnaval.

“Em abril, a gente começa a revalidar isso, todas essas estruturas. Faz uma avaliação do que é que deu certo e o que é que precisa ser corrigido. Neste ano, a gente já vai fazer algumas adaptações nos circuitos do Carnaval. Estamos aí em contato com todos os órgãos para poder melhorar essas atividades”, declarou.

Tecnologia como aliada

Carnaval de Salvador | Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde

A tecnologia se tornou algo essencial nesse contexto. Conforme a Saltur, é feita uma preparação para minimizar problemas que possam ocorrer: “Evitar problemas que podem ser previstos com logística, informação e inteligência. Por exemplo, no Festival Virada, nós fomos a primeira cidade do Brasil a usar inteligência artificial para o controle do fluxo de pessoas. Eu sabia exatamente os locais onde a gente tinha a maior concentração de público, locais onde tinha menor concentração, locais com tumulto, uma série de dados”.

Para o Carnaval, Isaac Edington contou que todos os trios estão equipados com GPS e é possível ter a geolocalização de cada um. Além disso, existe uma central de vistoria com um sistema de monitoramento de câmeras que dá apoio importante nesse fluxo, buscando ter apresentações com maior nível de eficiência.

“É uma festa gigantesca. Cada circuito desse movimenta até 3 milhões de pessoas. Tem que ser um aparato gigantesco de serviços, mas vale a pena, porque, de fato, o Carnaval de Salvador é um momento alto, eu diria, quando a gente fala em desenvolvimento econômico da cidade. É o nosso principal produto”, completou.