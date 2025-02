Bell Marques descarta participar do arrastão do Carnaval e revela motivo

Bell Marques revela decisão sobre o "arrastão" no Carnaval - Foto: Divulgação

Bell Marques revelou pela primeira vez que não fará parte das atrações do já tradicional "arrastão" do Carnaval de Salvador neste ano. O cantor explicou que a decisão tem relação com a sua agenda cheia no período da folia.

Um dos convidados do show Chame Gente, o artista disse em entrevista à imprensa que terá um "Carnaval pesado", com seis dias seguidos puxando trio elétrico, além de realizar shows em três camarotes na folia.

Bell contou que a sua agenda ainda conta com apresentações na quinta-feira e no final de semana, depois do período oficial da festa, em outras cidades.

"Eu não fico contando os dias para a chegada do Carnaval, porque eu fico muito ansioso. Aí o nervoso bate, porque o Carnaval, todos os anos para mim, é um desafio muito grande e eu nunca estou preparado para ele. Nunca me preparei, porque eu acho que ele tem que acontecer simplesmente", ressaltou o experiente puxador de trio.

O músico ainda afirmou que pensa somente que precisa "subir num trio elétrico e fazer com que ele aconteça". "Eu tenho muito o hábito de não ensaiar. É uma coisa meio já da minha história. Eu subo no trio elétrico e, em cima do trio elétrico, as coisas acontecem", comentou.

A estreia do artista no "arrastão" do Carnaval de Salvador foi em 2023. No ano passado, o famoso também puxou trio na Quarta-Feira de Cinzas e manteve a tradição do dia.

Além de Bell Marques, outros veteranos da folia foram convidados pelos irmãos Macedo, nesta quarta-feira, 12, como Durval Lelys, Márcia Castro e a banda É o Tchan.