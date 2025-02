Durval Lelys defende novo circuito do Carnaval no CAB: "Tem que se ampliar"

Durval Lelys falou sobre ideia de novo circuito para folia - Foto: Ag A TARDE

Um dos nomes mais conhecidos do Carnaval de Salvador, Durval Lelys ressaltou que está aberto para cantar em um possível novo circuito da folia que a cidade possa receber nos próximos anos. O cantor declarou que apoia essa movimentação - que ainda está sendo discutida -, após a superlotação observada no trecho Barra-Ondina em 2024.

Ao Portal A TARDE, nos bastidores do show Chame Gente, nesta quarta-feira, 12, o dono de hits como "Dança do Vampiro" e "Não Tem Lua" disse que sempre defendeu "a apliação como uma replicação dos locais de Carnaval". "Eu acho que o Carnaval baiano pode ser vários bolsões, como a gente até já tem. Já tem a Avenida (Campo Grande), a Barra e aí já existe um teste para ir para a Orla", opinou.

Lelys disse que chegou a sentar com Carlinhos Brown para criar na área do Comércio de Salvador "uma outra parte do Carnaval, que seria o Afródomo". "Ele ainda não vingou, mas é um plano", disse.

"Eu acho que o Carnaval tem que se ampliar e vejo vários lugares maravilhosos. O CAB [Centro Administrativo da Bahia] é um lugar espetacular para se fazer a festa", sugeriu o famoso, que explicou o motivo do CAB entrar em sua lista de "preferidos" para virar um circuito: "Eu, como arquiteto, vejo o metrô como a linha matriz de ligação entre o conforto, a segurança e o transporte".

Durval Lelys reflete sobre mudanças no Carnaval

Dono de uma carreira de mais de 40 anos, o artista garantiu que sempre esteve aberto às modificações envolvendo a folia: "A realidade do Carnaval são os testes, então a gente pode testar e ver se dá certo. Se não for tudo bem, é só recuar. Estamos abertos a ampliações e que a gente esteja realmente coerente com todos os problemas que envolvem essa decisão".

"Eu toco em qualquer lugar, no camarote, na pipoca, no bloco e até debaixo d'água", brincou. "Eu já passei por várias transformações. Meus primeiros blocos eram na Avenida, depois eu desci para a Barra e fui para os camarotes. Depois entrei na pipoca... fui um dos últimos a entrar na pipoca. Amei, já estou indo para o segundo ou terceiro ano. As oportunidades têm que ser agarradas", completou o músico.