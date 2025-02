Bloco da Saudade fará homenagem às escolas de samba de Salvador

Bloco da Saudade confirma tema de Carnaval - Foto: Divulgação

O Bloco da Saudade, que completa 39 anos em 2025, levará para o Carnaval de Salvador o tema “O Samba que Ecoa na Bahia – Memórias das Escolas de Samba de Salvador”. Os desfiles farão celebração das escolas que ajudaram a moldar a identidade cultural da cidade, com uma homenagem especial ao G.R.E.S. Juventude do Garcia.

O bloco desfila nos dias 01 (sábado) e 03 de março (segunda), do Campo Grande ao Pelourinho (circuitos Osmar e Batatinha), e no dia 04 de março (terça-feira), do Santo Antônio Além do Carmo ao Pelourinho (Circuito Batatinha).

De acordo com a entidade, a escolha do tema destaca a importância das escolas de samba como pilares na preservação do samba e na afirmação da identidade afro-brasileira.

“O Bloco da Saudade nasceu para manter vivas as histórias que marcaram nossa festa. Este ano, vamos ecoar o samba que moldou a alma de Salvador, homenageando as escolas que mantiveram essa tradição viva”, diz Aniz Cabral, fundador do bloco.

O desfile conta com alas que representam símbolos icônicos das escolas de samba: mestre-sala e porta-bandeira, baianas, passistas e a velha guarda, que terá a presença especial de João Barros, ex-presidente da Juventude do Garcia.

As fantasias já estão à venda e vêm acompanhadas de um brinde exclusivo: uma toalhinha personalizada do bloco.