Fafá de Belém é confirmada no Carnaval de Salvador

Considerada uma das maiores cantoras da MPB, com 30 álbuns gravados e quinze milhões de discos, Fafá de Belém foi confirmada no Trio da Cultura. O projeto, da ministra da Cultura, Margareth Menezes, vai desfilar pelo segundo ano consecutivo no carnaval de 2025, em Salvador.

Segundo informações preliminares, o trio sairá no sábado, 1º, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). O terceiro nome ainda é desconhecido.

No ano passado, o trio contou com Gilberto Gil e Chico César, em um dos momentos mais emblemáticos da folia baiana. O lançamento oficial da atração acontece na tarde desta sexta-feira, 14.