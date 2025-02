Estudantes vão ao cinema para assistir ao filme 'Ainda Estou Aqui'

‘Ainda Estou Aqui’ será assistido por estudantes baianos - Foto: Divulgação

Mais de oito mil estudantes da rede estadual estão aproveitando, nesta semana, a oportunidade para ir ao cinema assistir ao filme 'Ainda Estou Aqui', que concorre ao Oscar nas categorias Melhor Filme, Atriz (Fernanda Torres) e Filme Internacional.

Nesta quarta-feira (19), às 13h e às 18h, 790 estudantes assistirão às sessões no Cine Glauber Rocha, localizado na Praça Castro Alves, em Salvador.

As exibições são exclusivas para alunos matriculados no Ensino Médio Regular, no Turno Noturno e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), sendo 3.200 da capital baiana e 5.500 do interior.

No interior do Estado, o filme será exibido em praças cinematográficas de oito municípios localizados nos territórios de identidade do Sisal, do Extremo Sul, do Vale do Jiquiriçá, do Litoral Norte e Agreste Baiano, do Recôncavo, do Médio Rio de Contas, do Piemonte Norte do Itapicuru e da Costa do Descobrimento.