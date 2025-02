BAFTA 2025: "Ainda Estou Aqui” perde o "Oscar britânico" para "Emilia Pérez"

Fernanda Torres compareceu a premiação - Foto: Reprodução

O Bafta Film Awards 2025 não trouxe a vitória esperada para o cinema brasileiro. O filme “Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, concorria na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, mas acabou não levando o prêmio.

A produção brasileira acabou derrotada para o polêmico “Emilia Pérez” (França). O longa concorria ainda contra “Tudo Que Imaginamos Como Luz” (Índia), “A Semente do Fruto Sagrado” (Irã) e “Kneecap” (Irlanda).

Mesmo sem a conquista, a indicação já representou um grande feito para o cinema nacional, consolidando a produção como um dos destaques da premiação britânica. A atriz Fernanda Torres e o diretor Walter Salles brilharam no tapete vermelho.

O Brasil tem três prêmios no Bafta. A primeira vitória aconteceu em 1999, com “Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles, na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Em 2004, “Diários de Motocicleta" venceu na mesma categoria, e “Cidade de Deus" levou o prêmio de Melhor Edição.

A cerimônia deste ano foi conduzida por David Tennant, conhecido por seu papel em “Doctor Who", e reuniu grandes nomes do cinema internacional. Pela primeira vez, o evento foi transmitido ao vivo para o Brasil.