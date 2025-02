Fernanda Torres recebe beijo de Pamela Anderson no BAFTA; vídeo

Brasil tem três prêmios no Bafta - Foto: AFP

Fernanda Torres e Walter Salles marcaram presença no tapete vermelho do BAFTA 2025, o "oscar britânico", realizado neste domingo, 16, no Royal Festival Hall, no Southbank Centre, em Londres. A dupla representa o Brasil com o filme "Ainda Estou Aqui", que disputa o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

Até hoje, o país venceu essa categoria apenas uma vez, em 1999, com "Central do Brasil", também dirigido por Salles e estrelado por Fernanda Montenegro.

Durante o evento, Fernanda encantou os fotógrafos ao posar para diversas fotos e protagonizou um momento carinhoso com Pamela Anderson. Ao encontrar a atriz, elas se cumprimentaram com beijos no rosto e nas mãos, além de um caloroso abraço. Confira:

Momento em que Fernanda Torres e Pamela Anderson se encontram no Red Carpet do BAFTA 2025.#EEBAFTAspic.twitter.com/ZguoCCOgmr — The Geek (@OficialTheGeek) February 16, 2025

O Brasil tem três prêmios no Bafta. A primeira vitória aconteceu em 1999, com “Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles, na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Em 2004, “Diários de Motocicleta" venceu na mesma categoria, e “Cidade de Deus" levou o prêmio de Melhor Edição.

A cerimônia deste ano foi conduzida por David Tennant, conhecido por seu papel em “Doctor Who", e reuniu grandes nomes do cinema internacional. Pela primeira vez, o evento foi transmitido ao vivo para o Brasil.