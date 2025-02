Documentário sobre Aleixo Belov é reconhecido pela Unesco

Tiago Abubakir, diretor do documentário - Foto: Divulgação

O documentário biográfico "Belov: Uma Vida no Mar", que retrata a trajetória do navegador Aleixo Belov, recebeu o endosso da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco como uma contribuição oficial à Década do Oceano da ONU (2021-2030). Com isso, a obra do cineasta baiano Tiago Abubakir passa a integrar a iniciativa-quadro global das Nações Unidas voltada à promoção da pesquisa científica e da inovação tecnológica para a preservação dos oceanos.

O filme se alinha especialmente ao Desafio 10 da Década do Oceano, que visa "restaurar a relação entre a sociedade e o oceano". A narrativa de Belov, conhecido por suas expedições ao redor do mundo e pelo compromisso com a cultura náutica, resgata o papel histórico do mar na formação de identidades e no desenvolvimento humano, promovendo a conscientização sobre a importância da conservação dos recursos marinhos.

No Brasil, a coordenação da Década do Oceano é conduzida pelo Programa Ciência no Mar, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O reconhecimento do documentário pela UNESCO reforça o protagonismo brasileiro na difusão de conteúdo audiovisual voltado à educação ambiental e ao engajamento social em prol da preservação marinha.

Com direção e produção de Tiago Abubakir, argumento de Abubakir e Luiz Humberto Campos e imagens de Leonardo Papini, Aleixo Belov e do próprio diretor. Para saber mais sobre a Década do Oceano da ONU, acesse: https://oceandecade.org/pt/.