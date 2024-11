Doc premiado sobre Aleixo Belov tem pré-estreia hoje

Aleixo Belov: ‘Me tornei um artista de cinema por ser o ator principal do filme’ - Foto: Divulgação | Vinícius Schmidt

Com vinte minutos, o documentário Belov: Uma Vida no Mar, do diretor baiano Tiago Abubakir, tem feito uma bela carreira pelos festivais de cinema. Na Itália, venceu em duas categorias no ONA Short Film, festival internacional dedicado à exibição de curtas-metragens. Hoje, ele finalmente é lançado em terras baianas, em uma pré-estreia para convidados, no multiplex UCI do Shopping Barra.

“Em seis meses, o filme foi selecionado em festivais de diversos países, com destaque para o Ocean Films Húsavík, na Islândia, o Wild Oceans FilmFest, na Espanha, o Friday Harbor Film Festival, nos Estados Unidos, e o ONA Short Film Festival, evento parceiro da Unesco, realizado em Veneza, na Itália”, resume Tiago.

“Nesse último, o curta foi contemplado com o CAI Award (prêmio de melhor filme, oferecido pelo Club Alpino Italiano) e com o Best Adventure Award, se consagrando, portanto, como o filme mais premiado da edição de 2024. Hoje, o documentário está indicado a prêmios na Espanha, Estados Unidos e Chile. E ainda temos pela frente cerca de um ano e meio de corrida no circuito. Mais louros podem vir a qualquer momento”, acrescenta o diretor.

Navegador experiente, acostumado a lidar com tempestades e mares bravios, Aleixo Belov não esconde a satisfação em ver a vida ganhar as telas do mundo: “Me senti uma estrela de cinema. Me tornei um artista de cinema por ser o ator principal do filme. Me senti o protagonista. Acredito que o filme retrata bem a minha história. Eu sei que sou uma figura conhecida, mas agora vou ficar um pouco mais”, afirmou.

Por enquanto, porém, ainda não há previsão de quando o filme estará disponível ao público, mas vale a pena aguardar: “Por convenção, um filme independente corre o circuito de festivais por um período aproximado de dois anos. Nesse processo, ele agrega valor para finalmente ser submetido à consideração de plataformas de streaming e canais de televisão. Sendo um curta, as possibilidades de difusão são inúmeras”, diz Tiago.

Personagem grandioso

Dono de uma vida riquíssima em histórias e aventuras, Belov é mesmo um personagem e tanto. Para Tiago, ele é “detentor de uma história de vida ímpar”.

Diz o diretor: “O multifacetado Aleixo Belov pode ser definido como um dos ícones da Bahia e como a figura mais emblemática do universo do mar no Brasil. Neste curta-homenagem, busquei fazer jus à grandiosidade da biografia do comandante Belov. Para além das circunavegações, ele é o construtor de um legado incomparável. E, em nível cinematográfico, é um personagem muito interessante de se trabalhar. É inspirador”.

Aos 81 anos, Belov ainda não se sente pronto para aposentar o quepe de capitão: “Pela minha idade e meu estado de saúde, é complicado dizer (se farei nova viagem). Estou com 81 anos, então, não é fácil pensar nisso. Eu estou planejando, mas se vai sair, não consigo dizer”, conta.

Enquanto o filme não chega em algum streaming, vale atentar ao relato do capitão sobre o estado do planeta que ele conhece tão bem: “Estive na passagem Noroeste, perto do Pólo Norte, em uma baíazinha onde estavam os ursos brancos, e não tinha ninguém, e encontrei na praia bastante plástico. Mas isso é uma questão do descarte do plástico, que poderia virar até asfalto. Precisamos educar o povo, sem educação, não adianta. O cuidado do planeta depende disso. E como estamos na capital da Amazônia Azul, e temos uma baía bem cuidada, que não está poluída como a do Rio de Janeiro, temos que encabeçar essa luta”.