A Forja: Ator abandonou Hollywood por não concordar com cena de nudez

O filme 'A Forja - O Poder da Transformação', dirigido por Alex Kendrick, tem conquistado o público cristão brasileiro nas salas de cinema. A história acompanha Isaiah Wright (Aspen Kennedy), um jovem sem rumo que recebe orientação de um mentor inesperado, desafiando-o a refletir sobre seu futuro.

O papel do mentor é interpretado por Cameron Arnett, ator com experiências em produções como Miami Vice e Jornada nas Estrelas: A Nova Geração. Há mais de uma década, Arnett se dedica exclusivamente a filmes cristãos, após uma experiência que o fez reavaliar sua carreira. Ele rejeitou um papel que envolvia cenas de nudez parcial, afirmando que não poderia aceitar algo que fosse contra suas crenças religiosas.

Em entrevista à CBN News, Arnett contou que o pedido da cena de nudez foi decisivo para mudar sua carreira. Apesar de renegociações com a produção, ele sentiu que o 'Espírito Santo o direcionava a recusar completamente o papel'. Desde então, Arnett tem se concentrado em projetos que não comprometam sua fé.

Cameron Arnett é um dos principais nomes no cinema cristão, acumulando várias participações em filmes voltados a esse público. “Deus tinha Seu plano, e todo o meu mundo desmoronou para que Ele pudesse me dar exatamente o que queria", afirmou o ator, destacando sua jornada de deixar Hollywood para trás e 'colocar Cristo no centro de sua vida e trabalho'.