Tom Holland anuncia ‘Homem-Aranha 4’ e início das filmagens

Tom Holland fez um anúncio importante sobre ‘Homem-Aranha 4’ ao The Tonight Show. Segundo o ator, o quarto filme do teioso com ele no papel principal vai entrar em produção. Ele também deu uma data para as filmagens começarem.

O artista confirmou que as gravações devem começar entre junho e agosto do próximo ano, e o lançamento continua agendado para 2026.

Por enquanto, os detalhes da trama permanecem em sigilo. Relatos anteriores indicaram que houve desavenças entre Tom Rothman, da Sony, e Kevin Feige, do Marvel Studios, sobre a direção da história. Mas, até o momento, não houve um posicionamento oficial sobre isso.