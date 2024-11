Demolidor ganha data de estreia e trailer na Disney+; saiba mais

Demolidor - Foto: Divulgação

A quarta temporada de Demolidor já tem data de estreia. O Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) confirmou neste sábado, 19, durante a New York Comic-Con, que os novos episódios chegarão ao Disney+ em 4 de março.

Além do retorno de Charlie Cox como Demolidor, a série contará com Jon Bernthal como Justiceiro, Deborah Ann Woll (Karen), Elden Hanson (Foggy) e Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Rei do Crime), todos reprisando os papéis que interpretaram nas três temporadas anteriores, lançadas pela Netflix entre 2015 e 2018.

Entre as novas adições ao elenco estão Margarita Levieva (À Tona), Sandrine Holt (Better Call Saul), Michael Gandolfini (The Deuce), Arty Froushan (Carnival Row) e Lou Taylor Pucci (A Morte do Demônio). O showrunner da temporada será Dario Scarpadane (Jack Ryan).