"Homem-Aranha 4": Tom Holland e Zendaya dão detalhes do roteiro

Tom Holland, de 28 anos, revelou que ele e Zendaya já leram juntos o roteiro de “Homem-Aranha 4”. O ator, que dá vida ao icônico super-herói da Marvel desde 2017, expressou grande entusiasmo com o novo filme, descrevendo o roteiro como "excelente", mas reconheceu que ainda há ajustes a serem feitos.

"Com a Marvel, seu filme é uma pequena parte de uma máquina muito maior, e essa máquina precisa continuar funcionando. É preciso garantir que o filme se encaixe na linha do tempo e no momento certo para beneficiar o todo", explicou Holland durante sua participação no The Rich Roll Podcast.

Zendaya destacou um dos desafios atuais da produção. "O timing é uma tarefa complicada, mas possível de ser resolvida, especialmente com a equipe talentosa que temos trabalhando nisso agora. O roteiro ainda precisa de alguns ajustes, mas os escritores estão fazendo um trabalho incrível."

Holland também contou que tanto ele quanto Zendaya ficaram extremamente animados com a oportunidade de retornar aos papéis de Peter Parker e MJ. "Li o roteiro há cerca de três semanas, e ele realmente reacendeu a chama em mim", revelou o ator. "Zendaya e eu lemos juntos, e em alguns momentos estávamos literalmente pulando pela sala de empolgação. Este roteiro parece um filme de verdade, digno do respeito dos fãs."

Holland e Zendaya já protagonizaram três filmes solo do "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017), "Longe de Casa" (2019) e "Sem Volta para Casa" (2021). O último, com o tema do multiverso, surpreendeu os fãs ao trazer de volta Andrew Garfield e Tobey Maguire, que também interpretaram o super-herói em suas respectivas franquias.