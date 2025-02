Fernanda Montenegro exalta Fernanda Torres em post do Oscar

Fernanda Montenegro e a filha, Fernanda Torres - Foto: Divulgação/TV Globo

Fernanda Montenegro demonstrou mais uma vez sua admiração pela filha, Fernanda Torres. Dessa vez, a veterana elogiou a performance da filha ao comentar uma publicação do perfil oficial do Oscar, que destacou uma cena do longa dirigido por Walter Salles, 'Ainda estou aqui'.

“Bravo, filha, Bravo!”, escreveu com emojis de bandeira do Brasil e coração ao exaltar a atuação da artista.

Além das nomeações a Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, Fernanda Torres concorre ao prêmio de protagonista feminina com Demi Moore por A Substância, Karla Sofía Gascón por Emília Perez, Cynthia Erivo por Wicked, e Mikey Madison por Anora.

O Oscar 2025 acontece no dia 2 março no Dolby Theater, em Los Angeles (EUA).