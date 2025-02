'Game of Thrones': HBO está desenvolvendo nova série dos Targaryen

Até o momento, o único projeto derivado centrado nos Targaryen é 'A Casa do Dragão' - Foto: Divulgação

A HBO está desenvolvendo mais uma série derivada de 'Game of Thrones', desta vez focada na Casa Targaryen. Em entrevista ao Deadline, Francisca Orsi, vice-presidente executiva do canal, confirmou que o projeto, ainda sem maiores detalhes, faz parte "da linhagem Targaryen" e tem grande potencial.

Embora o nome e os detalhes da produção ainda não tenham sido revelados, rumores indicam que a série poderá explorar a história de Aegon, o Conquistador, o rei Targaryen que conseguiu dominar os sete reinos de Westeros. Até o momento, o único projeto derivado centrado nos Targaryen é 'A Casa do Dragão', que já está em exibição.



'A Casa do Dragão', o primeiro spin-off de Game of Thrones, segue a história do Rei Viserys I (Paddy Considine) e de sua descendência, particularmente a relação com a princesa Rhaenyra (Milly Alcock e Emma D'Arcy), herdeira do trono, e o tio Daemon (Matt Smith). A trama é marcada pela tensão na sucessão do trono após o casamento do rei com Alicent Hightower (Emily Carey e Olivia Cooke), e a ascensão dos filhos do casal, especialmente Aegon II (Tom Glynn-Carney) e Aemond Targaryen (Ewan Mitchell).

A segunda temporada de 'A Casa do Dragão' explora ainda mais os conflitos entre os chamados "Pretos" (Rhaenyra) e "Verdes" (Alicent), focando nos casamentos, heranças e dragões. Este embate culminará na guerra conhecida como "Dança dos Dragões", que deve ser o grande tema da terceira temporada. A série está prevista para terminar após a quarta temporada, mas o universo Targaryen promete continuar a ser explorado com o novo projeto da HBO.

'A Casa do Dragão' está disponível na Max.