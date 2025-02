Cineasta Cacá Diegues morre no Rio de Janeiro aos 84 anos

Cineasta teve carreira que durou mais de seis décadas - Foto: Reprodução | Instagram

O cineasta Cacá Diegues morreu na madrugada desta sexta-feira, 14, aos 84 anos, no Rio de Janeiro. Ele foi um dos principais nomes do Cinema Novo e ocupava a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL). A causa da morte foi decorrente de complicações em uma cirurgia.

Nascido em Maceió, no dia 19 de maio de 1940, Carlos José Fontes Diegues se mudou ainda criança para o Rio de Janeiro, onde cresceu no bairro de Botafogo, na Zona Sul. Na juventude, tornou-se um dos fundadores do Cinema Novo ao lado de Glauber Rocha, Leon Hirszman, Paulo César Saraceni, Joaquim Pedro de Andrade e outros cineastas.



Com uma carreira de mais de seis décadas, dirigiu mais de 20 filmes, entre eles 'Xica da Silva' (1976), 'Bye Bye Brasil' (1980), 'Tieta do Agreste' (1995) e 'Deus é Brasileiro' (2003). Sua obra também inclui títulos como 'Ganga Zumba' (1964), 'Joanna Francesa' (1973), 'Quilombo' (1984) e 'O Grande Circo Místico' (2018).

Reconhecido pela importância de sua filmografia, Diegues foi homenageado no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, em 2012, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e em 2016 virou enredo da escola de samba Inocentes de Belford Roxo.