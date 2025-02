Hulk Vermelho e Capitão América brigam em novo filme da Marvel

Filme apresenta versão mais 'porradeira' do Hulk Vermelho, interpretado por Harrison Ford - Foto: Divulgação

O novo capítulo do Universo Cinematográfico da Marvel acaba de chegar. 'Capitão América: Admirável Mundo Novo' marca a estreia de Sam Wilson, o antigo Falcão, no posto de Capitão América. Embora o personagem já tivesse aparecido como Cap em sua série solo, essa é a primeira vez em que Sam protagoniza um filme com o novo título.

Para quem não lembra, no fim de 'Vingadores: Ultimato', Steve Rogers passa seu escudo e manto para Sam. Na série 'Falcão e Soldado Invernal', vemos o personagem relutante se deveria ou não assumir o lugar de Steve. No final, ele decide aceitar e se torna o novo 'Capitão América'. Essa passagem de bastão é algo inspirado nos quadrinhos, em que Sam também assumiu o posto de Capitão América.

Depois de várias produções sobre multiverso, a nova produção é bem mais pé no chão. O longa aposta na temática de espionagem, lembrando bastante o aclamado 'Capitão América 2: O Soldado Invernal'. A ação também merece destaque. Mesclando cenas de combate corpo a corpo com lutas áreas, a direção da obra consegue mostrar o quão habilidoso é Sam Wilson.

O filme também marca a estreia do General Ross, que agora é presidente, como Hulk Vermelho. Para todos que sentem falta de um Hulk mais porradeiro e durão, esse novo filme consegue entregar tudo isso. Harrison Ford manda muito bem no papel, interpretando um Ross autoritário e manipulador.

Anthony Mackie brilha como o novo Capitão América. O ator consegue dar vida a um protagonista corajoso, destemido e inabalável. O astro Giancarlo Esposito, que interpreta Sidewinder, entrega um vilão frio e que intimida geral assim que aparece.

A decisão de mudar o Capitão América é algo que repercutiu dentro e fora do filme. Por ser um homem negro representando os Estados Unidos, a decisão foi alvo de alguns ataques racistas na web.

Tanto a série 'Falcão e Soldado Invernal', quanto o novo filme, abordam esse preconceito disfarçado de nostalgia. Sam Wilson prova que não precisa — e nem quer — ser o “novo Steve Rogers” para representar o seu país.

'Capitão América: Admirável Mundo Novo' amarra algumas pontas soltas do UCM, como o corpo do celestial Tiamut no meio do mar, mas deixando brechas para um futuro promissor. Mesmo sendo “pé no chão”, o longa entrega uma aventura grandiosa.

Polêmicas e mais polêmicas

'Capitão América: Admirável Mundo Novo' esteve rodeado de polêmicas desde seu primeiro trailer. Além dos ataques direcionados a escolha do novo Cap, o longa também foi criticado pelo visual do protagonista. O fato de Sam Wilson usar um capacete parece não ter agradado todo mundo.

De fato, o novo adereço não funciona muito bem, sendo desnecessário em um visual que, até então, era perfeito. Além disso, os efeitos especiais do capacete também não ajudam.

Apesar do CGI do Hulk Vermelho está ótimo, alguns outros momentos do filme não desfrutam da mesma qualidade. Outra coisa que preocupou os fãs foram as refilmagens que o filme sofreu.

Quanto a isso, Anthony Mackie tranquilizou o público e explicou que todas as grandes franquias passam por refilmagens. “Todo filme que a Marvel fez, todo filme que a DC fez, Star Wars, Star Trek, Disney... Todos tiveram refilmagens.”

