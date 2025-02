Marvel detalha plano para introduzir os X-Men no MCU: "Chegando"

Novo filme dos X-Men ainda não foi oficialmente anunciado - Foto: Divulgação

Em uma entrevista para o Entertainment Weekly, Nate Moore, produtor de 'Capitão América: Admirável Mundo Novo', compartilhou os planos da Marvel para introduzir os X-men no MCU. Segundo Moore, a estratégia é não apressar o processo, mas preparar o terreno com cautela.

O produtor explicou que houve um "período de reflexão" após a aquisição dos direitos dos X-Men pela Disney, o que adiou a introdução dos mutantes no universo cinematográfico. "Agora que podemos construir o caminho para os X-Men, queremos começar a espalhar essas coisas para que não pareça que você vai beber água de uma mangueira de incêndio quando o filme for lançado", afirmou Moore.



Ele também garantiu que, apesar da espera, os X-Men estão prestes a chegar. "Nossos planos para os X-Men continuam bem fluídos, mas não se engane, eles estão chegando", disse ele.

Recentemente, rumores começaram a surgir sobre o futuro filme dos mutantes, com insiders apontando que o Marvel Studios estaria à procura de atores na faixa dos 20 anos para compor o elenco do longa. Além disso, o jornalista Jeff Sneider mencionou que a atriz Sadie Sink, conhecida por seu papel em 'Stranger Things', teria sido escalada para interpretar Jean Grey.

Por enquanto, o novo filme dos X-Men ainda não foi oficialmente anunciado pelo estúdio, e informações sobre diretor ou elenco permanecem sem confirmação. No entanto, o reboot será escrito por Michael Lesslie, que trabalhou no roteiro de 'Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes'. A produção segue sem previsão de lançamento, mas com expectativas crescendo entre os fãs do universo Marvel.